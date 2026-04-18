Kind lief ihm entgegen
Vater (71) überfährt seine eigene Tochter – tot
Tragisches Unglück in Polen: Ein Vater hat mit seinem Auto seine eigene Tochter überfahren. Das sechs Jahre alte Kind erlag wenig später in einem Spital seinen schweren Verletzungen.
Nach Polizeiangaben vom Samstag ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Opacz Kolonia, einem Vorort von Warschau.
Nach bisher vorliegenden Informationen war das Mädchen seinem Vater entgegengelaufen, als der 71-Jährige mit seinem Auto in die Hauseinfahrt einbog. Dabei stürzte das Kind jedoch und wurde demnach am Boden liegend vom Vater übersehen.
Polizeitechniker und Ermittler seien unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft dabei, Zeugen zu befragen und den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren, hieß es von der Polizei. Weitere Details könnten daher vorerst nicht bekannt gegeben werden.
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