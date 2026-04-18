Streit um Schwester endet in brutaler Prügelei

Als die beiden Brüder bei der Wohnung des 37-jährigen Partners ihrer Schwester in Wien-Meidling ankamen, eskalierte die Situation rasch. Zunächst kam es zu heftigen Beschimpfungen und wüsten Beleidigungen. Dann spitzte sich die Lage zu: Der 37-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und auf den 27-Jährigen eingestochen haben.