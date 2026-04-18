Streit um Schwester endet in brutaler Prügelei

Ein Streit zwischen einem Kosovaren und den Brüdern seiner Partnerin gipfelte am Freitagabend in Wien-Meidling in einer blutigen Messerattacke. Das Brüderpaar – 27 und 30 Jahre alt – wollte die Schwester bei ihm zu Hause abholen – das passte dem 37-Jährigen aber gar nicht.
Als die beiden Brüder bei der Wohnung des 37-jährigen Partners ihrer Schwester in Wien-Meidling ankamen, eskalierte die Situation rasch. Zunächst kam es zu heftigen Beschimpfungen und wüsten Beleidigungen. Dann spitzte sich die Lage zu: Der 37-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und auf den 27-Jährigen eingestochen haben.
Bruder schlägt auf auf Freund ein
Der 30-jährige Bruder soll sich daraufhin ebenfalls eingemischt und den Freund seiner Schwester massiv attackiert haben. Der 37-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag. Weshalb die Brüder ihre Schwester zunächst abholen wollten, ging aus dem Polizeibericht nicht hervor.
Waffenverbot ausgesprochen
Sowohl der Kosovare als auch der 27-Jährige wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Spital gebracht. Der Kosovare muss aufgrund seiner Attacke mit einer Anzeige rechnen. Zudem erhält er ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot.
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