UNO-Menschenrechtsbüro prangert Internetgesetze an

Das UNO-Menschenrechtsbüro zeigt sich besorgt über staatliche Eingriffe in die freie Meinungsäußerung auf Online-Plattformen. Es gebe bedrohliche Tendenzen in zahlreichen Ländern, sagte Peggy Hicks vom Büro der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte am Mittwoch in Genf.