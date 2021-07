Staatliche Löschanfragen bei Twitter häufen sich

Indien habe mittlerweile die USA überholt, was Anfragen bei Twitter etwa über die Identität anonymer Anwender betreffe, heißt es in dem Bericht weiter. Weltweit seien im zweiten Halbjahr 2020 mehr als 14.500 solcher Anfragen eingegangen, 30 Prozent davon seien beantwortet worden. Die Anzahl an Beiträgen, die gegen die Twitter-Regeln verstießen, lagen dem Bericht zufolge global allerdings bei lediglich 0,1 Prozent. Diese Zahl veröffentlichte der Dienst erstmals.