8,5 Millionen für Linzer Krypto-Start-up Blockpit

Mehrere Risikokapitalgeber haben rund 10 Millionen Dollar (8,5 Millionen Euro) in das auf Krypto-Steuerreportingsoftware spezialisierte Linzer Start-up Blockpit investiert. Der Lead Investor der aktuellen Finanzierungsrunde sei MiddleGame Ventures, mit weiterer Beteiligung von Fabric Ventures, Force over Mass Capital, Tioga Capital, Avaloq Ventures sowie dem bisherigen Investor Venionaire, hieß es in einer Aussendung.