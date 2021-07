Kleinanleger fordern strengere Regeln für Bitcoin

Krypto-Assets für ein Drittel vorstellbar

In der Theorie können sich deutlich mehr Menschen Kryptowährungen als Anlageform vorstellen: In Österreich sind es 34 Prozent, in Deutschland 32 Prozent und in der Schweiz 39 Prozent. Die größten Hemmschwellen, um tatsächlich in Kryptowährungen zu investieren, seien aber die starken Schwankungen im Kurs sowie die Unsicherheiten bei der Verwahrung, heißt es in der Studie.