Anwohner laufen Sturm: Bitcoin-Mine heizt See auf!

Im US-Bundesstaat New York kämpfen Anwohner eines Sees gegen eine große Mining-Farm, in der die Kryptowährung Bitcoin produziert wird. Sie nutzt das Wasser des Seneca Lake zur Kühlung - und heizt das Gewässer offenbar so stark auf, dass es sich nach Darstellung einiger Anwohner „wie ein beheizter Whirlpool“ anfühle. Der Betreiber betont, sich an alle Umweltauflagen zu halten.