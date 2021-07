Bitcoin-Netzwerk hat Notfallmechanismus aktiviert

Algorithmus justiert automatisch nach

Der Wegfall der Kapazitäten in China wurde vom Bitcoin-Algorithmus nun automatisch kompensiert: Am Samstag passte das Netzwerk laut CNBC die Mining-Algorithmen an - und senkte deren Schwierigkeit um 28 Prozent, damit die Bitcoin-Erzeugung für die verbliebenen Miner lukrativ bleibt. Der erzielbare Profit stieg ebenfalls um rund ein Drittel.