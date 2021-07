Kein privater Versicherungsschutz für Extremraser

Eine Versicherung hat ein entsprechendes Verfahren in allen drei Instanzen gewonnen. Anlass war ein illegales Straßenrennen im Oktober 2017 bei Weikersbach nahe Saalfelden (Pinzgau), das in einem schweren Unfall geendet hat. Der Kläger, ein inzwischen 25-jähriger Mann, stieg auf der B311 aufs Gas und überholte einen zweiten Autofahrer „unter Mitbenützung eines Abbiegestreifes und Überfahren einer Sperrlinie bei einer Geschwindigkeit von 215 bis 230 km/h“, wie es im OGH-Urteil heißt. Und das in einem Tempo-80-Abschnitt mit Überholverbot.