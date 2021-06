Wittgenstein-Preis für Informatikerin Henzinger

Geboren am 17. April 1966 in Weiden in der Oberpfalz (Deutschland) besuchte sie in ihrem Heimatort das Elly-Heuss-Gymnasium, wo sie trotz ihres „uncoolen“ Interesses für Mathematik und Informatik immer ermutigt worden sei, diesen Weg zu gehen. So studierte sie Informatik an der Uni Erlangen und später an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. 1993 wurde sie an der Princeton University (USA) mit einer Arbeit über dynamische Graphenalgorithmen und ihre Datenstrukturen promoviert. Sie blieb in den USA, zunächst an der Cornell University und dann in der Forschungsabteilung der Digital Equipment Corporation im Silicon Valley, bevor sie 1999 Professorin für Informatik an der Universität des Saarlandes wurde.