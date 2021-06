Amazon droht in EU Strafe von über 425 Mio. Dollar

Dem US-Onlinehändler Amazon droht in der EU eine hohe Strafe wegen Datenschutzverstößen. Laut „Wall Street Journal“ schlägt Luxemburgs Behörde CNPD eine Buße über mehr als 425 Millionen Dollar (348,50 Millionen Euro) vor. Das wäre der Zeitung zufolge die bisher höchste derartige Strafe in der Europäischen Union. In Großbritannien droht dem Versandriesen zudem ein Wettbewerbsverfahren.