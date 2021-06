Shopping-Event: Amazon lädt zum „Prime Day“

„Zwei Tage mit mehr als zwei Millionen Angeboten weltweit“ verspricht Amazons „Prime Day“, der heuer am 21. und 22. Juni stattfindet. Dies kündigte der Online-Händler am Dienstag an. Das Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern demnach Angebote aus allen Kategorien und „noch nie zuvor gesehene exklusive Inhalte bei Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming.“