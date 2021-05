Briten bauen legendären RC-Spielzeugbuggy in echt

Beim Wild One handelt es sich um einen Wüstenbuggy, den der Modellautohersteller Tamiya in der 80er-Jahren als RC-Modell im 1:10-Format verkauft hat. Die Little Car Company darf diesen Buggy mit dem offiziellen Segen von Tamiya im Format 8:10 nachbauen. Konkret wächst die zu allen Seiten offene Konstruktion auf 3,50 Meter Länge, 1,80 Meter Breite und 250 Kilogramm Gewicht. Technisch entspricht vieles an dem Nachbau einem echten Auto. So gibt es ein digitales Cockpit, ein Sportlenkrad und einen Sitz, der für Menschen bis 1,95 Meter Länge taugt.