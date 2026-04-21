„Unternehmen brauchen Anreiz für Gasreserven“

Keine Versorgungsengpässe bei Gas und Kerosin

Aus der EU heißt es, dass es noch keine Versorgungsengpässe gebe, aber eine zunehmende Verknappung bei Erdgas, Flugkraftstoff und Diesel. Beim Flugsprit Kerosin sei die Versorgungslage hierzulande dank der Produktion in der Raffinerie Schwechat „sehr gut“, sagte Regierungsberater Vorhofer. Sein Gremium schlug vor, die strategische Gasreserve zu verlängern, sowie einen Erdgasvorrat in Kraftwerken und durch Unternehmen anzulegen. Dabei gehe es darum, dass die Folgen der Sperre der Straße von Hormuz nicht oder nur in abgeschwächter Form eintreten würden, sagte Vorhofer.