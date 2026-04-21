„Nur Anfang“: China zieht nach US-Drohung Zügel an

Drohungen aus den USA

Als Begründung für die neuen Gesetze nennt China eine Sanktions-Drohung aus den USA. Das US-Finanzministerium hatte vergangene Woche einen Brief an Finanzinstitute in China und anderen Länder geschickt. Darin drohte es mit Sekundärsanktionen, falls sie Geschäfte mit dem Iran machen sollten. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, dass zwei chinesische Banken wegen ihres Umgangs mit iranischen Geldern gewarnt worden seien.