Deutsche übernehmen Firma von Formel-1-Legende

Die Berger Fahrzeugtechnik von Formel 1-Legende Gerhard Berger mit Sitz in Radfeld (Bezirk Kufstein) soll vollständig von der deutschen Schmitz Cargobull AG übernommen werden. Schon bisher waren die Deutschen fast Hälfteeigentümer. Was Gerhard Berger dazu sagt.
Die Gesellschafter der Berger Fahrzeugtechnik GmbH haben entschieden, ihre verbleibenden Anteile an die Schmitz Cargobull AG zu veräußern, teilte das deutsche Unternehmen nun mit. Damit werde Schmitz Cargobull, seit 2024 bereits mit 49 Prozent an Berger beteiligt, künftig 100-prozentiger Eigentümer des Unterländer Unternehmens. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.
Bereits im Vorjahr sei im Rahmen der Zusammenarbeit in den Standort Tirol investiert worden, betont man. Auch die Belegschaft sei ausgebaut worden. Man wolle weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber im Bundesland bleiben und sehe diese Position gestärkt.
Gerhard Berger: „Es ist wohlüberlegt“
Hauptgesellschafter Gerhard Berger betonte, das Unternehmen „wohlüberlegt“ zu übergeben: „Das, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, soll sicher und nachhaltig in die Zukunft geführt werden“. Er werde sich nun auf die Unternehmenssparten Logistik und Truck Service konzentrieren. Und weiter: „Die Übergabe und Integration in die Schmitz Cargobull Gruppe ist die optimale Voraussetzung, um unsere Technologien schneller weiterzuentwickeln und mehr Kunden in Europa zu erreichen. Die Verbindung unserer Leichtbaukompetenz mit der industriellen Stärke und dem Netzwerk von Schmitz Cargobull ist eine solide Basis für weiteres Wachstum.“
Grundgerüst für Sattelauflieger
Die Übernahme umfasse die Marke BERGERecotrail, hieß es. Unter dieser würden besonders leichte Chassis für Lkw-Auflieger entwickelt und produziert – also jenes Grundgerüst, auf dem später der gesamte Sattelauflieger aufgebaut wird.
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