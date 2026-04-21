Deutsche übernehmen Firma von Formel-1-Legende

Gerhard Berger: „Es ist wohlüberlegt“

Hauptgesellschafter Gerhard Berger betonte, das Unternehmen „wohlüberlegt“ zu übergeben: „Das, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, soll sicher und nachhaltig in die Zukunft geführt werden“. Er werde sich nun auf die Unternehmenssparten Logistik und Truck Service konzentrieren. Und weiter: „Die Übergabe und Integration in die Schmitz Cargobull Gruppe ist die optimale Voraussetzung, um unsere Technologien schneller weiterzuentwickeln und mehr Kunden in Europa zu erreichen. Die Verbindung unserer Leichtbaukompetenz mit der industriellen Stärke und dem Netzwerk von Schmitz Cargobull ist eine solide Basis für weiteres Wachstum.“