OÖ: Spuren von Tschernobyl immer noch im Boden

Krebsraten durch Vorsorge gesenkt

Aufgrund der hohen Strahlenbelastung von vor vierzig Jahren könnte man vermuten, dass Oberösterreich auch bei den Krebsraten ganz vorn mit dabei ist. Das sei aber zum Glück (noch) nicht der Fall: „Die zwischen 1984 bis 2023 ausgewerteten Krebsraten in Österreich zeigen, dass Oberösterreich im mittleren Bereich aller österreichischen Bundesländer liegt“, so eine Studie zum Thema. Ausnahmen seien Schilddrüsenkrebs und Krebs der strahlungssensitiven Organe, wo die altersstandardisierten Raten in Oberösterreich sogar unter dem Bundesländerdurchschnitt liegen. Das lasse sich damit erklären, dass unser Bundesland damals in Sachen Strahlenschutz sehr proaktiv und gut gehandelt habe.