Renault will Autos künftig auf 180 km/h limitieren

Also warum dann? Die Antwort steht zwischen den Zeilen einer Pressemeldung: „Ab 2022 wird der Mégane-E mit einem automatischen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgestattet sein, der die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs auf 180 km/h begrenzt.“ Das erste beschränkte Auto wird also elektrisch angetrieben. Und ist eine Tempobegrenzung bei E-Autos ungewöhnlich? Keineswegs. Viele schaffen weit früher abgeregelt, weil die Reichweite so extrem sinkt, wenn man schnell fährt. Und welcher Hersteller will sich schon mit deutschen Kunden herumärgern, denen die Reichweite zu gering ist.