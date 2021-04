Elektro-Dacia: Günstig oder einfach nur billig?

Mittlerweile sind wir gewohnt, dass aktuelle Elektroautos Motorleistungen aufweisen, die vor nicht allzu langer Zeit Sportwagen vorbehalten waren. Wer erinnert sich noch daran, dass er ein Auto mit 50 PS oder weniger hatte? Und damit sein Auskommen fand? Doch der Vergleich hinkt sogar, denn dieser nominell schwachbrüstige Elektro-Dacia bringt ein maximales Drehmoment von 125 Nm, also fast doppelt so viel wie ein VW Golf 1 mit 50 PS (der GTI hatte auch nur 137 Nm). Sie merken, worauf ich hinaus will: Der Dacia Spring Elektro ist gar nicht so lahm, wie man erwarten würde.