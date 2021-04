Adipositastherapie ist wichtiger denn je

Während mit vereinten Kräften gegen die Verbreitung des Coronavirus gekämpft wird, bleibt die Behandlung von Übergewicht häufig auf der Strecke. Dabei war schon früh bekannt, dass starkes Übergewicht auch das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöht. Umso wichtiger ist es, dass trotz der herausfordernden Situation durch die Pandemie die Therapie von Adipositas ebenfalls nicht aus den Augen verloren wird. "Beim Nachwuchs steigt die Zahl der Übergewichtigen und Adipösen sogar noch. Mittlerweile geht man davon aus, dass an Österreichs Schulen in jeder zweiten Bank ein Kind zu viele Kilos auf die Waage bringt und in jeder Klasse ein bis zwei adipöse Sprösslinge sitzen.