„Ratschen“-Inventar kommt jetzt unter den Hammer

Offene Weinflaschen, roter Rübensaft und Frittierfett

Die Onlineauktion zeigt dabei schonungslos, was von einem ehemaligen touristischen Vorzeigebetrieb übrig geblieben ist. Vom Profi-Kaffeevollautomaten über Möbel und Weine bis hin zu Kabeltrommeln, Staubsaugern und Küchenutensilien steht praktisch alles zum Verkauf. Selbst angebrochene Lebensmittel, offene Weinflaschen, rote Rübensäfte und Frittierfett finden sich auf der Liste. Mehrere Artikel starten bereits mit einem Euro. Das teuerste Stück der Auktion ist eine Siebträger-Kaffeemaschine – Rufpreis: 600 Euro.