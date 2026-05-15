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Hauben-Flair um 1 Euro

„Ratschen“-Inventar kommt jetzt unter den Hammer

Burgenland
15.05.2026 17:00
662 Posten kommen unter den Hammer, darunter Wein, Spirituosen, angebrochenes Frittierfett. Das ...
662 Posten kommen unter den Hammer, darunter Wein, Spirituosen, angebrochenes Frittierfett. Das teuerste Produkt ist eine Kaffeemaschine – Rufpreis 600 Euro.(Bild: Krone KREATIV/auren.at, Steve Haider)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Während hinter den Kulissen weiter über die Zukunft des insolventen Traditionsbetriebes „Ratschen“ in Deutsch Schützen (Burgenland) verhandelt wird, wird das Inventar bereits versteigert.

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Schnäppchenjäger aufgepasst! Wo einst Gäste bei feinen Weinen und Haubenküche saßen, wird jetzt um Barhocker, leere Flaschen und angebrochene Spirituosen gefeilscht: Nach der Insolvenz der „Ratschen“ in Deutsch Schützen kommt nun das Inventar des bekannten Gastro- und Hotelbetriebs unter den Hammer. Auf der Plattform Aurena werden insgesamt 662 Posten versteigert.

Offene Weinflaschen, roter Rübensaft und Frittierfett
Die Onlineauktion zeigt dabei schonungslos, was von einem ehemaligen touristischen Vorzeigebetrieb übrig geblieben ist. Vom Profi-Kaffeevollautomaten über Möbel und Weine bis hin zu Kabeltrommeln, Staubsaugern und Küchenutensilien steht praktisch alles zum Verkauf. Selbst angebrochene Lebensmittel, offene Weinflaschen, rote Rübensäfte und Frittierfett finden sich auf der Liste. Mehrere Artikel starten bereits mit einem Euro. Das teuerste Stück der Auktion ist eine Siebträger-Kaffeemaschine – Rufpreis: 600 Euro.

Lesen Sie auch:
Nach dem Ausbau des Haubenlokals wurde die Wohnothek am Ratschen 2022 auf 56 Betten erweitert.
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Insolvenz: Jetzt beginnt der Poker um „Ratschen“
24.03.2026

Besichtigt werden kann das Inventar am 21. Mai zwischen 12 und 14 Uhr. Die Zuschläge erfolgen online am 26. Mai ab 11.30 Uhr. Wer sich durch die Angebotsliste klickt, bekommt dabei einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Betriebs – vom Restaurantbereich bis zur letzten Abstellkammer.

Parallel dazu läuft auch der Verkauf der gesamten Liegenschaft. Seit Mittwoch sind die Details dazu in der Ediktsdatei veröffentlicht. Laut einem Gutachten liegt der Verkehrswert bei rund 1,6 Millionen Euro. Kaufangebote können bis 15. Juni eingebracht werden, danach werden die drei Bestbieter zu einem weiteren Bieterverfahren geladen.

Poker um die Zukunft läuft weiter
Die Insolvenz der Ratschens Restaurant & Wohnothek GmbH hatte sich zuletzt bereits abgezeichnet. Rund 80 Gläubiger sind betroffen, eine Fortführung des Betriebs wurde ausgeschlossen. Umso größer ist in der Region die Hoffnung, dass sich für den Standort ein neuer Eigentümer findet.

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