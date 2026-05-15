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Siebente Giro-Etappe

Nur Topfavorit Vingegaard schneller als Felix Gall

Sport-Mix
15.05.2026 17:09
Nur 13 Sekunden fehlten Felix Gall auf Tagessieger Jonas Vingegaard.
Nur 13 Sekunden fehlten Felix Gall auf Tagessieger Jonas Vingegaard.(Bild: AFP/LUCA BETTINI)
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Von krone Sport

Bärenstarker Auftritt von Felix Gall bei der siebenten Etappe des Giro d‘Italia. Der Osttiroler musste sich am Freitag auf der 245 Kilometer langen Bergetappe von Formia bis Blockhaus lediglich Topfavorit Jonas Vingegaard geschlagen geben. 13 Sekunden fehlten Gall am Ende auf den Dänen.

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Felix Gall hat sich auf der siebenten Etappe des Giro d‘Italia nur Jonas Vingegaard geschlagen geben müssen. Der Osttiroler kam am Freitag beim ersten echten Bergtest der diesjährigen Auflage mit 13 Sekunden Rückstand auf den zweifachen Tour-de-France-Sieger aus Dänemark ins Ziel am Blockhaus und machte damit in der Gesamtwertung von Rang 24 einen großen Sprung nach vorne.

Der Tagessieg ging an Jonas Vingegaard.
Der Tagessieg ging an Jonas Vingegaard.(Bild: AFP/LUCA BETTINI)

Topfavorit Vingegaard feierte bei starkem Wind seinen ersten Giro-Etappensieg überhaupt.

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