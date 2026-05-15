Nur Topfavorit Vingegaard schneller als Felix Gall

Felix Gall hat sich auf der siebenten Etappe des Giro d‘Italia nur Jonas Vingegaard geschlagen geben müssen. Der Osttiroler kam am Freitag beim ersten echten Bergtest der diesjährigen Auflage mit 13 Sekunden Rückstand auf den zweifachen Tour-de-France-Sieger aus Dänemark ins Ziel am Blockhaus und machte damit in der Gesamtwertung von Rang 24 einen großen Sprung nach vorne.