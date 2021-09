„Echt guate“ Kärntner Obstsorten: Pfannkuchenapfel

Der Pfannkuchenapfel ist in Kärnten oft in höheren Lagen zu finden und ein idealer Winter- und Wirtschaftsapfel. Die Pfannkuchenäpfel schmecken süßsauer und geben Gebäck einen regelrechten Frischekick. Der Apfel hat einen besonders hohen Säuregehalt. Damit ist er einer der besten Lageräpfel und wird nach der Ernte Ende September erst im März/April so richtig reif.