Im Murtal regnet es einige Premieren und Comebacks

Das Murtal wird für drei Tage wieder zum Rallye-Hotspot! Wenn am Donnerstagabend am Judenburger Hauptplatz die 72 Teams präsentiert werden, dürfen sich die Zuschauer auf mehrere Premieren freuen: Erstmals wird ein Lancia Ypsilon Rally2 über österreichischen Asphalt jagen, pilotiert von Urgestein Kris Rosenberger – und dazu in besonderem Retro-Design!