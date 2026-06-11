Im Murtal regnet es einige Premieren und Comebacks

Das Österreich-Debüt eines Autos, ein prominenter Marken-Wechsel und zwei die Comebacks zweier Routiniers. Auch ohne Staatsmeister Simon Wagner tut sich bei der Judenburg-Rallye einiges. Auch Veranstalter Peter Hopf hat sich etwas für die Fans einfallen lassen.
Das Murtal wird für drei Tage wieder zum Rallye-Hotspot! Wenn am Donnerstagabend am Judenburger Hauptplatz die 72 Teams präsentiert werden, dürfen sich die Zuschauer auf mehrere Premieren freuen: Erstmals wird ein Lancia Ypsilon Rally2 über österreichischen Asphalt jagen, pilotiert von Urgestein Kris Rosenberger – und dazu in besonderem Retro-Design!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.