„Das Spital soll uns endlich die Wahrheit sagen“

„Er hat aber einen großen Charakter und weiß genau, was er will. Mein Sohn ist nur gefangen in seinem Körper“, betont Mama Karin Schandlbauer mit Tränen in den Augen. Papa Hansjörg Schandlbauer stimmt zu: „Paul ist sehr aufmerksam und lernt alles.“ Die Pinzgauer erzählen der „Krone“ ihre Geschichte. Und sie erklären, warum sie jetzt mit ihrem Anwalt Sebastian Kinberger das Tauernklinikum verklagen.