„Das Spital soll uns endlich die Wahrheit sagen“

Karin und Hansjörg Schandlbauer aus Zell am See in Salzburg kämpfen für Gerechtigkeit. Für ihren Sohn Paul (10), der seit der dramatischen Geburt körperlich eingeschränkt ist und intensive Betreuung braucht. Lange glaubten die Eltern an Schicksal – bis ein Gutachten alles auf den Kopf stellte. Deshalb klagen die Eltern jetzt das Tauernklinikum.
Paul kann nicht selbstständig essen, er kann nicht gehen, nicht reden, er ist auf einen Rollstuhl angewiesen, kommuniziert über ein Tablet. Der Zehnjährige braucht seit seiner Geburt im Juli 2016 Hilfe und Betreuung.
„Er hat aber einen großen Charakter und weiß genau, was er will. Mein Sohn ist nur gefangen in seinem Körper“, betont Mama Karin Schandlbauer mit Tränen in den Augen. Papa Hansjörg Schandlbauer stimmt zu: „Paul ist sehr aufmerksam und lernt alles.“ Die Pinzgauer erzählen der „Krone“ ihre Geschichte. Und sie erklären, warum sie jetzt mit ihrem Anwalt Sebastian Kinberger das Tauernklinikum verklagen.
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