Kärntens Obstsorten sind „echt guat“: Achatzlbirne

„Die Achatzlbirne ist heuer die Streuobstsorte des Jahres und eine echte Kärntnerin“, weiß Obstbau-Experte Ernst Modritsch, der in Wurdach eine bäuerliche Baumschule führt. Der Name „Achatzl“ bezieht sich auf den Kärntner Universalgelehrten Matthias Achazel (1779 - 1845). Er war Lehrer für Mathematik, Landwirtschaft und Geschichte am Klagenfurter Lyzeum, als Meteorologe Mitbegründer der Klimaaufzeichnungen in Kärnten und Obmann der Kärntner Landwirtschaftsgesellschaft.