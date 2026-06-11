Holding Graz: Kleinste Regierungspartei färbelt um

Doch bekanntlich musste Nagl nach dem letzten Urnengang das Bürgermeisterbüro räumen – und in der Holding begann folglich das große Sesselrücken. Es war und ist vor allem die SPÖ, die ihrerseits die Pinsel rausholt. 2021 mit nur 9,53 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis in der Geschichte eingefahren und damit auch die stimmenmäßig kleinste Partei in der Dreierkoalition mit KPÖ und Grünen, ist man in der Holding offenbar noch immer die Nummer eins.