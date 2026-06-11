Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Personalcoups der SPÖ

Holding Graz: Kleinste Regierungspartei färbelt um

Steiermark
11.06.2026 06:00
Die Holding-Zentrale ist fest in Hand der SPÖ.
Die Holding-Zentrale ist fest in Hand der SPÖ.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die SPÖ als kleinste Grazer Regierungspartei hat in den letzten Jahren mit der Holding das größte städtische Tochterunternehmen kräftig umgefärbelt. Vom Vorstand abwärts sind viele Posten mit parteinahen Personen besetzt. Welcher Deal steckt dahinter? 

0 Kommentare

Vom Wasser über den Kanal, die Müllabfuhr, Bus und Bim bis zum Flughafen – die Holding und ihre mehr als 3000 Mitarbeiter halten die steirische Landeshauptstadt am Laufen. In der Besetzung der Chefetage der einstigen Stadtwerke schlug sich immer das aktuelle Kräfteverhältnis im Rathaus nieder. Speziell der ÖVP warf man unter ihrem Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl regelmäßig vor, die Zentrale am Andreas-Hofer-Platz schwarz einzufärben.

Doch bekanntlich musste Nagl nach dem letzten Urnengang das Bürgermeisterbüro räumen – und in der Holding begann folglich das große Sesselrücken. Es war und ist vor allem die SPÖ, die ihrerseits die Pinsel rausholt. 2021 mit nur 9,53 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis in der Geschichte eingefahren und damit auch die stimmenmäßig kleinste Partei in der Dreierkoalition mit KPÖ und Grünen, ist man in der Holding offenbar noch immer die Nummer eins.

Seit Anfang des Jahres Vorstandschef der Holding Graz: Gert Heigl.
Seit Anfang des Jahres Vorstandschef der Holding Graz: Gert Heigl.(Bild: Holding/Kanizaj)

Roter Anstrich ist nicht mehr zu übersehen
Mit Gert Heigl steht seit Jahresbeginn ein SPÖ-Mann als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Unternehmens – dazu kamen in dieser Periode: Martina Kernitzky-Fink (früher im Büro von Ex-Landesrätin Ursula Lackner) als Leiterin der Stabstelle Gremien und Revision; als Personalchefin folgte Eva Baumann auf Peter Stepantschitz, und für Elena Just-Moczygemba, die einst auch selbst für die Sozialisten auf Stimmenfang ging, wurde mit der Vorstandsstabstelle für die Graz Linien überhaupt eine neue Position geschaffen.

Auch auffällig: Flughafen-Co-Chef Jürgen Löschnig war einst „nur“ Controller am Grazer Airport – dann wurde ein Zweier-Vorstand ins Leben gerufen und er rückte an die Seite von Wolfgang Grimus.

Grüne sind genügsamer
Kommunisten und Grüne lassen die Sozialisten jedenfalls gewähren. Man könnte meinen, dass dies der Deal war, damit sich die einst so stolze Bürgermeisterpartei im Rathaus mit der Rolle des Steigbügelhalters für die Koalitionspartner begnügt. Die Grünen haben sich mit Alice Loidl zumindest einen Vorstandsposten gesichert. Quasi der Rest der Holding ist nun rot – die nächste Wahl kommt jedoch bestimmt, am 28. Juni

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
11.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
93.163 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
91.230 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
80.611 mal gelesen
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1717 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1179 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf