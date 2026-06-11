Holding Graz: Kleinste Regierungspartei färbelt um

Die SPÖ als kleinste Grazer Regierungspartei hat in den letzten Jahren mit der Holding das größte städtische Tochterunternehmen kräftig umgefärbelt. Vom Vorstand abwärts sind viele Posten mit parteinahen Personen besetzt. Welcher Deal steckt dahinter?
Vom Wasser über den Kanal, die Müllabfuhr, Bus und Bim bis zum Flughafen – die Holding und ihre mehr als 3000 Mitarbeiter halten die steirische Landeshauptstadt am Laufen. In der Besetzung der Chefetage der einstigen Stadtwerke schlug sich immer das aktuelle Kräfteverhältnis im Rathaus nieder. Speziell der ÖVP warf man unter ihrem Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl regelmäßig vor, die Zentrale am Andreas-Hofer-Platz schwarz einzufärben.
Doch bekanntlich musste Nagl nach dem letzten Urnengang das Bürgermeisterbüro räumen – und in der Holding begann folglich das große Sesselrücken. Es war und ist vor allem die SPÖ, die ihrerseits die Pinsel rausholt. 2021 mit nur 9,53 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis in der Geschichte eingefahren und damit auch die stimmenmäßig kleinste Partei in der Dreierkoalition mit KPÖ und Grünen, ist man in der Holding offenbar noch immer die Nummer eins.
Roter Anstrich ist nicht mehr zu übersehen
Mit Gert Heigl steht seit Jahresbeginn ein SPÖ-Mann als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Unternehmens – dazu kamen in dieser Periode: Martina Kernitzky-Fink (früher im Büro von Ex-Landesrätin Ursula Lackner) als Leiterin der Stabstelle Gremien und Revision; als Personalchefin folgte Eva Baumann auf Peter Stepantschitz, und für Elena Just-Moczygemba, die einst auch selbst für die Sozialisten auf Stimmenfang ging, wurde mit der Vorstandsstabstelle für die Graz Linien überhaupt eine neue Position geschaffen.
Auch auffällig: Flughafen-Co-Chef Jürgen Löschnig war einst „nur“ Controller am Grazer Airport – dann wurde ein Zweier-Vorstand ins Leben gerufen und er rückte an die Seite von Wolfgang Grimus.
Grüne sind genügsamer
Kommunisten und Grüne lassen die Sozialisten jedenfalls gewähren. Man könnte meinen, dass dies der Deal war, damit sich die einst so stolze Bürgermeisterpartei im Rathaus mit der Rolle des Steigbügelhalters für die Koalitionspartner begnügt. Die Grünen haben sich mit Alice Loidl zumindest einen Vorstandsposten gesichert. Quasi der Rest der Holding ist nun rot – die nächste Wahl kommt jedoch bestimmt, am 28. Juni
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