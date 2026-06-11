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Mahomes verlängert

438 Millionen Euro! Rekordvertrag in der NFL

US-Sport
11.06.2026 06:07
Patrick Mahomes
Patrick Mahomes(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

NFL-Superstar Patrick Mahomes hat seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert. Nach Angaben von US-Medien hat der bis 2033 gültige Kontrakt ein Volumen von 504,75 Millionen US-Dollar (ca. 438 Millionen Euro) und könnte sich durch Bonuszahlungen auf bis zu 520 Millionen US-Dollar erhöhen.

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Mahomes wird damit wieder – wenn man das durchschnittliche Jahresgehalt als Maßstab nimmt – zum bestbezahlten Quarterback der National Football League. Mit 63 Millionen US-Dollar (rund 55 Millionen Euro) pro Saison zieht er wieder an Dak Prescott vorbei, der bei den Dallas Cowboys 60 Millionen US-Dollar verdient.

Patrick Mahomes
Patrick Mahomes(Bild: AP/Ed Zurga)

Mahomes holte mit den Chiefs bereits dreimal den Super Bowl und wurde in seiner Karriere zweimal zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt. In der vergangenen Saison verpasste das Team die Play-offs, Mahomes verletzte sich zudem im Dezember und musste am Knie operiert werden. Er trainiert inzwischen wieder.

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