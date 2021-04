Kärntner Obstsorten sind „echt guat“: Klarapfel

Apfel für Apfelmus

„Und er ist exzellent für Apfelmus geeignet, das hell bleibt. Denn der Klarapfel hat einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt und oxidiert deshalb nicht so schnell, wird also nicht so rasch braun“, erklärt Modritsch. Der Baum selbst stellt kaum Ansprüche und ist sogar für hohe Lagen geeignet und sehr frosthart.