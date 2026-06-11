Autofahrer werden wegen A2-Sanierung ausgebremst

Zeitverlust von bis zu 30 Minuten

Dieser Tage riss ihr dann doch der Geduldsfaden, nachdem sie fast ein Jahr lang einen täglichen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten hingenommen hatte.

Denn plötzlich ist es nur noch eine Spur statt zwei, die von der S4 auf die A2 mündet. „Eine Zumutung!“, so die Autofahrerin erbost.