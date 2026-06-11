Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abwarten bei Baustelle

Autofahrer werden wegen A2-Sanierung ausgebremst

Niederösterreich
11.06.2026 07:00
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die Generalsanierung der Südautobahn im Bereich zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt in Niederösterreich stellt täglich Tausende Autofahrer vor eine Geduldsprobe. Bis Ende Juni gibt es durch eine Verengung bei der S4-Einmündung eine zusätzliche Herausforderung. Die Asfinag ist sich dessen durchaus bewusst.

0 Kommentare

Von dem Wunsch, um 7 Uhr in ihrem Büro in Kottingbrunn, Bezirk Baden, zu sein, hat sich die Katzelsdorferin Jutta Sigmund-Akhavan Aghadam schon seit Längerem verabschiedet. Schuld daran sei die Generalsanierung der Südautobahn zwischen Wiener Neustadt und Wöllersdorf.

Die Bauarbeiten auf der Südautobahn erfordern viel Geduld. Bis Oktober 2026 sollen in diesem ...
Die Bauarbeiten auf der Südautobahn erfordern viel Geduld. Bis Oktober 2026 sollen in diesem Bereich aber alle Sanierungen abgeschlossen sein.(Bild: ASFINAG)

Zeitverlust von bis zu 30 Minuten
Dieser Tage riss ihr dann doch der Geduldsfaden, nachdem sie fast ein Jahr lang einen täglichen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten hingenommen hatte. 
Denn plötzlich ist es nur noch eine Spur statt zwei, die von der S4 auf die A2 mündet. „Eine Zumutung!“, so die Autofahrerin erbost.

Lesen Sie auch:
Die Bagger stehen bereit – in den nächsten Tagen werden die Instandsetzungsarbeiten auf der A2 ...
Hier droht wieder Stau
„Nadelöhr“ wegen weiterer Arbeiten auf A2
13.03.2026

Verengung auf eine Spur bis Ende Juni
Seitens der Asfinag ist man sich des geschilderten Zeitverlustes und der damit einhergehenden Belastung bewusst: „Gerade deshalb ist es unser Ziel, Bauzeiten kurzzuhalten“, verspricht Pressesprecher Andreas Steindl. Eine Verengung auf eine Spur sei technisch erforderlich, „um die neue Betondecke im Bereich der künftigen Beschleunigungsspur der S4 unter den notwendigen Qualitätsstandards herstellen zu können.“

Die Fertigstellung ist für Ende Juni geplant. Die gesamte Baustelle auf der A2 mit rund 84 Millionen Euro Projektkosten soll im Oktober 2026 beendet sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
11.06.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
94.034 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
81.079 mal gelesen
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Medien
ORF-Sumpf: Thurnher stellt Gagenkaiser Strobl frei
76.132 mal gelesen
Pius Strobl könnte schon bald seinen Job los sein ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1727 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1198 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf