Grätschen verboten! So verlief der ÖFB-Geheimtest

„Wir wissen gar nichts“

Zu den Aufstellungen wurden keine Angaben gemacht. „Wir haben so viel durchgewechselt, ich wusste gar nicht mehr, welche Trikotfarbe ich am Anfang hatte“, sagte Prass. Rückschlüsse auf die Startelf gegen Jordanien ließen sich nicht ziehen, betonte Prass. „Wir wissen gar nichts.“