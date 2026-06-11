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Rätsel um WM-Startelf

Grätschen verboten! So verlief der ÖFB-Geheimtest

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 05:33
Die ÖFB-Spieler absolvierten ein „intensives“ internes Testmatch.
Die ÖFB-Spieler absolvierten ein „intensives“ internes Testmatch.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Teamspieler haben am Mittwoch im Harder Stadium von Santa Barbara ein internes Testmatch absolviert. Zuschauer und Journalisten waren nicht zugelassen, Informationen gab es dafür von Alexander Prass und Patrick Wimmer.

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Demnach habe die Partie dreimal 15 Minuten gedauert und sei „sehr intensiv“ gewesen. „Grundsätzlich war die Herangehensweise, dass wir richtig was am Platz liegenlassen und Intensität reinbringen“, berichtete Prass.

Alexander Prass
Alexander Prass(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Aufgrund der Verletzungsgefahr sei Grätschen nicht erlaubt gewesen. Alle Kaderspieler nahmen an der Partie teil, hieß es vom ÖFB.

„Wir wissen gar nichts“
Zu den Aufstellungen wurden keine Angaben gemacht. „Wir haben so viel durchgewechselt, ich wusste gar nicht mehr, welche Trikotfarbe ich am Anfang hatte“, sagte Prass. Rückschlüsse auf die Startelf gegen Jordanien ließen sich nicht ziehen, betonte Prass. „Wir wissen gar nichts.“

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Kicker planen Ausflug nach Los Angeles
Wimmer äußerte sich ähnlich. „Es ist wild durchgewechselt worden.“ Für den Neo-Hoffenheim-Profi und seine Kollegen war danach Freizeit angesagt.

Für Donnerstag ist kein Training angesetzt, die Spieler haben den Tag nach einem gemeinsamen Frühstück zur freien Verfügung. „Ich glaube, dass alle in Richtung Los Angeles (Anm.: über zwei Autostunden von Santa Barbara entfernt) schauen werden. Die meisten werden sich dort etwas anschauen“, sagte Wimmer.

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