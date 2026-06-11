Leogang platzt in kommenden Tagen aus allen Nähten

Jährlich geben sich in Leogang die Weltstars des Mountainbike-Sports die Klinke in die Hand. Auch heuer kommen wieder die Weltcup-Fahrer aus den Disziplinen Enduro, Cross-Country Olympic sowie Short Track und Downhill in den Pinzgau. Als nur einer von zwei Weltcuporten trägt Leogang alle großen Formate aus. Dienstag in der Früh reisten die Teams an, wird aus dem 3500-Einwohner-Örtchen wieder das Mekka des Mountainbike-Sports. Denn insgesamt sind rund 2500 bis 3000 Personen um Athleten, Betreuer, Blaulichtorganisationen und viele mehr am Eventgelände verteilt, sagt Veranstalter Marco Pointner. „Wir haben bis zu 350 Helfer pro Tag“, erklärt der Pinzgauer.