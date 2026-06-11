Nach Brückensturz immer noch auf Intensivstation

Ein Zeuge gab an, dass der Mann auf der Mauer gelegen hatte und vermutlich herunterfiel, als er sich umdrehte. Zwei Ersthelfer konnten den Verunfallten, der mit dem Gesicht im Wasser lag, aus dem Wasser ziehen. Anschließend wurde der Verletzte von der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Wasserrettung geborgen und in die Klinik Innsbruck gebracht.