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Identität geklärt

Nach Brückensturz immer noch auf Intensivstation

Tirol
11.06.2026 05:50
Rund acht Meter war der Mann in die Tiefe gestürzt.
Rund acht Meter war der Mann in die Tiefe gestürzt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Vor einer Woche ist ein zunächst Unbekannter von der Mauer der  Universitätsbrücke rund acht Meter in die Tiefe ans Innufer gestürzt. Nun wurde die Identität geklärt: Es handelt sich um einen 39-jährigen Österreicher. Er liegt noch immer auf der Intensivstation der Uniklinik Innsbruck. 

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Am 4. Juni gegen 12.30 Uhr stürzte die bislang unbekannte männliche Person in Innsbruck, Universitätsbrücke, von der nördlichen Mauer in die Tiefe und kam beim Ufer im Bereich des Brückenpfeilers zu liegen.

Ein Zeuge gab an, dass der Mann auf der Mauer gelegen hatte und vermutlich herunterfiel, als er sich umdrehte. Zwei Ersthelfer konnten den Verunfallten, der mit dem Gesicht im Wasser lag, aus dem Wasser ziehen. Anschließend wurde der Verletzte von der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Wasserrettung geborgen und in die Klinik Innsbruck gebracht. 

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Der zunächst unbekannte Mann konnte zwischenzeitlich als ein 39-jähriger Österreicher identifiziert werden, teilte die Polizei am Mittwochabend zu dem Fall mit. Der Mann befinde sich immer noch auf der Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck.

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