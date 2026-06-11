Comeback nach Horror-Sturz: „Hätte sterben können“

Ironman-Rennwoche in Kärnten! Am Sonntag stürzen sich wieder 3000 wagemutige Teilnehmer in den Wörthersee, darunter rund 60 Triathlon-Profis. Mit Mathias Schenk gibt ein Hausherr ein emotionales Comeback. Denn der 31-Jährige hatte im Vorjahr bei seinem ersten Start unter Profilizenz gleich mehrere Schutzengel parat. „Ich hätte bei meinem Sturz auch sterben können“, weiß Schenk heute.

Überschlag mit dem Fahrrad

Weil er am Rad den Randstein einer Parkbucht bei Reifnitz falsch einschätzte, kam es zum Horror-Unfall, überschlug sich der Klagenfurter mehrfach, blieb knapp neben der Leitplanke mit dem Kopf liegen. Zum Glück für ihn war die Freundin eines anderen Starters direkt vor Ort, rief den Notruf. „Es hat 20 Minuten gedauert bis die Rettung da war, weitere 30 bis ich im UKH war – das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt“, erinnert sich Schenk, der einen Trümmerbruch im Schlüsselbein erlitt.