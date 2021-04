Dieses Obst ist „echt guat“: Salzburger Birne

Kärnten oder Salzburg?

Die Salzburger Birne ist außerdem eine seit vielen Jahrhunderten bodenständig gewordene oder als Zufallssämling bei uns entstandene Sorte. Modritsch: „Ihren Namen erhielt sie in einer Zeit, als das Bistum Salzburg bis weit hinein in den Westen Kärntens reichte. Ob sie erstmals in Salzburg oder Kärnten entdeckt wurde, kann jedoch nicht mehr festgestellt werden.“