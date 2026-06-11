ÖFB-WM-Generalprobe: Als Spione völlig nutzlos

Doch gestern hätte es in Santa Barbara viel zu sehen gegeben. Wer ist (nicht) fit genug, wen plant Ralf Rangnick als Zehner-Ersatz für Christoph Baumgartner ein, wer stürmt an vorderster Front? Es war das Duell Österreich gegen Österreich, dreimal 20 Minuten, nach der Absage des Guatemala-Tests die inoffizielle Generalprobe für den WM-Start gegen Jordanien. Daher sollte wohl die erste Elf gegen die 1b-Auswahl auflaufen, um in den Rhythmus zu kommen. Hohe Intensität wurde angekündigt. „Die Mannschaft steht immer im Vordergrund, aber es ist eine Chance, sich zu zeigen“, nahmen David Affenguber und Michael Svoboda den Probegalopp ernst.