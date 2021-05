„Echt guate“ Kärntner Obstsorten: Hauszwetschge

Einzigartige Hauszwetschge

Einzigartig macht die Hauszwetschge ihre Eigenschaft, dass sie sich als einzige, der in Kärnten wachsenden Zwetschgensorten durch ihren eigenen Kern vermehren kann. Die Hauszwetschge ist nämlich ein Wildling und muss deshalb nicht veredelt werden und ist trotzdem ertragreich. Ich selbst veredle die Kärntner Hauszwetschge in meiner Baumschule aber trotzdem, weil sie so sehr viel schneller ertragreich wird - oftmals schon bereits im zweiten Jahr.