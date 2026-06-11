Angst vor Buhrufen? Donald Trump pfeift auf WM-Hit

Das kommt überraschend! US-Präsident Donald Trump plant offenbar keinen Besuch des WM-Auftakts der USA gegen Paraguay am Freitag. Aus Angst vor Buhrufen?
Wie unter anderem das Nachrichtenportal „Politico“ und das Sportmagazin „The Athletic“ berichten, pfeift Donald Trump auf das erste WM-Spiel der USA. Das Weiße Haus und das Außenministerium reagierten zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage.
Außenminister Rubio führt Delegation an
Zuvor hatte ein Sprecher des US-Außenministeriums bekannt gegeben, dass Außenminister Marco Rubio zum Spiel südlich von Los Angeles reisen werde. Dieser solle eine Delegation anführen, zu der auch Verkehrsminister Sean Duffy und Heimatschutzminister Markwayne Mullin zählten.
Pfiffe bei NBA-Finals
Trump war vor wenigen Tagen bei den NBA-Finals in seiner Heimatstadt New York von den Zuschauern ausgepfiffen worden.
Die Buhrufe und Pfiffe brachen los, als die Bildschirme in der Arena kurzzeitig das Gesicht des Präsidenten zeigten, während er zur Nationalhymne salutierte. Solche Szenen will er sich nun beim WM-Auftakt der USA offenbar ersparen ...
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