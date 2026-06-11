NEOS-Chefin zeigt Influencer beim Staatsschutz an

25 Fälle gemeldet, neun werden weiterverfolgt

„Selbstverständlich gehe ich auch im Internet gegen Lüge, Verleumdung und Herabwürdigung vor – egal ob sie von radikalen Rechten oder radikalen Linken kommt“, stellt die Ministerin klar. „Auch im Internet dürfen wir Hass und Beschimpfungen nicht als Normalität akzeptieren, weil es den öffentlichen Diskurs vergiftet und unsere demokratische Kultur zerstört.“ Es sei zudem inakzeptabel, dass Mitarbeiterinnen des Hauses, die im Dienst der Republik stehen, „an den digitalen Pranger gestellt werden“, kritisiert die NEOS-Chefin, dass „VeniCraft“ den Namen einer ihrer Mitarbeiterinnen unzensiert veröffentlichte.