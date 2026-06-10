Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hektischer Gemeinderat

Klagenfurts Bürgermeister muss Regress zahlen!

Kärnten
10.06.2026 21:15
Auch Elena Stoißer von der Kultur ist von der Stadtpolitik bitter enttäuscht.
Auch Elena Stoißer von der Kultur ist von der Stadtpolitik bitter enttäuscht.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Bei der Klagenfurter Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurden viele Beschlüsse für ein Budget im Juli gemacht, der Stellenplan wurde akzeptiert. Stadtchef Christian Scheider muss für Gutachten über die Stadtwerke Regress zahlen. Viele sprechen von einer Hetzjagd. 

0 Kommentare

Die „Krone“-Story, dass die Gemeindeaufsicht Bürgermeister Christian Scheider (FSP) in der Regresscausa wegen der zwei Gutachten von Ulrich Kraßnig zu den Stadtwerken bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat, schlug vor der Gemeinderatssitzung wie eine Bombe ein. Auch der Gemeinderat hat danach Scheider mit 35 zu 8-Stimmen zu einem Regress verurteilt. „Es gibt die strafrechtliche und zivilrechtliche Sache. Die Gutachten waren laut Gemeindeaufsicht rechtswidrig, darum soll Scheider die Kosten von 30.000 Euro zahlen“, betont SP-Stadtvize Ron Rabitsch. 

Die Sitzung sollte vor der Diskussion um den Stadtchef sogar unterbrochen werden. „Ich mache bei der Menschenhatz gegen Scheider nicht mit“, sagt FP-Gemeinderat Johann Rebernig. „Es ist Hass gegen einen alten Freund, der sich bemüht. Hier wird Demokratie mit Füßen getreten.“ Rebernig bekam von vielen Gemeinderäten Beifall. Viele der FPÖler stimmten gegen ihren ehemaligen Parteikollegen nicht mit. Auch Magistratsdirektorin Isabella Jandl sagte klar: „Die Leistung bei den Gutachten wurde erbracht, die Summe war auszuzahlen.“ Scheider lässt die Causa jetzt vom Rechtsanwalt prüfen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
10.06.2026 21:15
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
112.241 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
91.028 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
90.709 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1709 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1178 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Hektischer Gemeinderat
Klagenfurts Bürgermeister muss Regress zahlen!
Stausee abgesenkt
Starkregen sorgt in Kärnten für höchste Warnstufe
10 Jahre Clusterarbeit
Silicon Alps rückt Region ins Zentrum Europas
Rettung im Einsatz
Biker bei Crash mit Linienbus schwer verletzt
WERBUNG
Pflege studieren. Gesundheit gestalten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf