Fohlen im Sterben: „Der Krempel steht eh wieder!“

Der Tierquälerei-Skandal in Kärnten weitet sich aus. Denn es gibt in dem Verfahren noch einen zweiten Angeklagten. Zudem hat sich herausgestellt, dass die Behörde bereits einmal versucht, Kühe und Pferde aus der Anlage zu retten – vergeblich. Der Besitzer hat seine Tiere zurückbekommen. Das Gesetz steht über dem Tierwohl …
Nach wie vor für Aufregung sorgen die Zustände in einem Viehzuchtbetrieb in Kärnten, wo Kühe verwesten und auch mehrere Pferde starben. Die Anlage – sie kann wohl nicht als Landwirtschaft bezeichnet werden, da der Betreiber weder einen Hof hat noch dort wohnt – war auch schon Thema einer Landtagssitzung. Allerdings ergebnislos.
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