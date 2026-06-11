Fohlen im Sterben: „Der Krempel steht eh wieder!“

Der Tierquälerei-Skandal in Kärnten weitet sich aus. Denn es gibt in dem Verfahren noch einen zweiten Angeklagten. Zudem hat sich herausgestellt, dass die Behörde bereits einmal versucht, Kühe und Pferde aus der Anlage zu retten – vergeblich. Der Besitzer hat seine Tiere zurückbekommen. Das Gesetz steht über dem Tierwohl …