Erstmals in zehn Jahren Rückgang bei Vertriebenen

Rückkehrer im Sudan und in Syrien

Besonders viele Rückkehrer - sowohl Flüchtlinge als auch Binnenvertriebene - habe es vergangenes Jahr in Afghanistan, Syrien und einigen Regionen des Sudan gegeben. Damit habe die Rückkehr weltweit den zweithöchsten Stand seit Beginn der Datenerhebung vor 60 Jahren erreicht, allerdings seien viele Menschen nicht freiwillig und unter schwierigen Bedingungen zurückgekehrt. Fast 46.000 Staatenlose in 24 Ländern hätten im vergangenen Jahr eine Staatsangehörigkeit erhalten.