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UNHCR-Bericht zeigt:

Erstmals in zehn Jahren Rückgang bei Vertriebenen

Ausland
11.06.2026 06:25
Besonders viele Rückkehrer gab es 2025 in Afghanistan, Syrien und in einigen Regionen des Sudan.
Besonders viele Rückkehrer gab es 2025 in Afghanistan, Syrien und in einigen Regionen des Sudan.(Bild: EPA/TOLGA BOZOGLU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist erstmals seit zehn Jahren zurückgegangen, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. So sei die Zahl der Flüchtlinge global im Jahr 2025 um drei Prozent auf 41,6 Millionen Menschen gesunken. 

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70 Prozent aller Flüchtlinge weltweit seien seit Jahren im Exil, viele davon lebten unter der Armutsgrenze. Dies berichtete UNO-Flüchtlingshochkommissar Barham Salih am Donnerstag bei der Präsentation des jährlichen UNHCR-Berichts "Global Trends".

Im vergangenen Jahr seien 5,4 Millionen Menschen vor Gewalt und Verfolgung in andere Länder geflohen. 14,7 Millionen Vertriebene seien hingegen in ihre Herkunftsregionen oder -länder zurückgekehrt, darunter 4,4 Millionen Flüchtlinge und 10,3 Millionen Binnenvertriebene.

Das Balkendiagramm zeigt die weltweite Zahl von Flüchtlingen und Asylwerbern von 2015 bis 2025. Die Gesamtzahl steigt deutlich an und erreicht 2025 einen Höchstwert von 50,6 Millionen, darunter 41,6 Millionen Flüchtlinge und 9 Millionen Asylwerber. Quelle: UNHCR.

Zahl der Flüchtlinge soll halbiert werden
Innerhalb des nächsten Jahrzehnts soll die Zahl jener Flüchtlinge, die seit vielen Jahren vertrieben sind und auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, um mehr als die Hälfte sinken. Der Fokus liege hierbei auf Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die weltweit die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Erreicht werden soll dies durch mehr Möglichkeiten zur freiwilligen Rückkehr, Aufnahmeprogramme, humanitäre Visa sowie durch den Übergang von reiner Nothilfe zu wirtschaftlicher Eigenständigkeit.

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Rückkehrer im Sudan und in Syrien
Besonders viele Rückkehrer - sowohl Flüchtlinge als auch Binnenvertriebene - habe es vergangenes Jahr in Afghanistan, Syrien und einigen Regionen des Sudan gegeben. Damit habe die Rückkehr weltweit den zweithöchsten Stand seit Beginn der Datenerhebung vor 60 Jahren erreicht, allerdings seien viele Menschen nicht freiwillig und unter schwierigen Bedingungen zurückgekehrt. Fast 46.000 Staatenlose in 24 Ländern hätten im vergangenen Jahr eine Staatsangehörigkeit erhalten.

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