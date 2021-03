44 Gigabyte großes Update für „Cyberpunk 2077“

Eine Next-Gen-Version von „Cyberpunk 2077“ ist immer noch in Arbeit: Besitzer der Version für PS4 oder Xbox One sollen sie in der zweiten Jahreshälfte als Gratis-Update erhalten. Neue Inhalte sind laut Golem.de ebenfalls erst in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten, wenn die technischen Mängel ausgebessert und die Next-Gen-Versionen nachgereicht wurden.