„Cyberpunk 2077“-Entwickler kritisieren Management

Man gefährde mit solchen - in der Spieleindustrie nicht unüblichen - Vorgehensweisen den guten Ruf des Unternehmens, was sich im Aktienkurs von CD Projekt Red bereits bemerkbar macht. Das dürften auch die mehr als acht Millionen Vorbesteller so sehen, die zwar am versprochenen Stichtag „Cyberpunk 2077“ in Händen hielten - aber in vielen Fällen gut daran tun, noch etwas mit dem Spielen zu warten, bis man die Fehler weg gepatcht hat.