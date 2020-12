„Cyberpunk 2077“: Gamer bekommen Geld zurück

Die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red hat sich nach heftiger Kritik an der Version von „Cyberpunk 2077“ für PS4 und Xbox One für die beanstandeten Mängel im Spiel entschuldigt und Besserung in Form von Patches gelobt. Käufer, die auf diese nicht warten wollten, könnten das Spiel zurückgeben und bekämen die Kosten refundiert, so der Entwickler via Twitter.