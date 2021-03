Köstliches Fasten mit grünen Lebensmitteln

Kompletter Nahrungsverzicht muss nicht sein. Sie können den Körper auch mit gesunden Lebensmitteln versorgen, aber Fleisch, Süßes und Alkohol - zumindest einige Tage vor Ostern - weglassen. Das entlastet den Stoffwechsel. Grünes Gemüse ist dafür bestens geeignet. Es enthält reichlich Bitterstoffe, welche die Produktion von Gallenflüssigkeit, Magensäften, Enzymen und Insulin fördern. Die Leber wird so in ihrer Entgiftungsfunktion unterstützt. Bitterstoffe helfen aber auch dabei, länger satt zu bleiben und Heißhungerattacken zu vermeiden. Deshalb sind sie ideal zum Fasten. Zusätzlich ist das Gemüse ein wichtiger Spender von Vitamin C, K (wichtig für den Knochenstoffwechsel, auch in Verbindung mit Vitamin D), Karotin und zahlreichen B-Vitaminen. Grüne Blätter kräftigen außerdem das Immunsystem, können Viren vertreiben und helfen, sogenannte Freie Radikale (aggressive Sauerstoffteilchen) zum Schutz unserer Zellen zu entschärfen.