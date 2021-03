Musik: Zwei Drittel der Umsätze durch Streaming

Der weltweite Musikmarkt ist im Vorjahr zum sechsten Mal in Folge gewachsen. Insgesamt gab es ein Plus von 7,4 Prozent, wie der internationale Fachverband IFPI am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz mitteilte. Im abgelaufenen Jahr wurden 21,6 Milliarden US-Dollar (rund 18,1 Milliarden Euro) umgesetzt. Hauptverantwortlich dafür war dem „Global Music Report“ zufolge die Streaming-Branche.