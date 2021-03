Verzicht erhöht Genusserlebnis

In Österreich gibt es mehr „Genusszweifler“

Nur 17 Prozent zählen dem „Genussbarometer“ zufolge hierzulande zu den Genießern. Die überwiegende Mehrheit sind Genusszweifler: Sie genießen zwar eigentlich gerne, aber oft mit schlechtem Gewissen. Im Vergleich zu den Ersteren sind sie tendenziell pessimistisch, unsicher und erwarten viel häufiger, dass ihre Gesundheit nachlässt. „Menschen nennen in Umfragen in der Regel sieben Faktoren, die zu einem entspannten Erlebnis beitragen. Die Fastenzeit als Periode der Entbehrung ist dabei optimal geeignet, um zumindest einzelne dieser Punkte langfristig ins eigene Ernährungsverhalten zu integrieren“, so Dr. Gruber: