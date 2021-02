Dieser Supersportler mit Turbine heißt Niki Lauda!

Die Bodenansaugtechnik alleine reichte dem Konstrukteur nun für das Track Tool nicht, ein mächtiger Heckflügel stellt sich in den Wind, vorne schiebt sich ein riesiger Frontsplitter über den Asphalt. Doch es ist nicht die Aerodynamik allein, die den Boliden so besonders macht: Mittlerweile sind Supersportwagen mit V12-Saugmotor kaum noch zu finden. Saugmotor im Sinne von nicht aufgeladen, nur damit keine Missverständnisse wegen des aerodynamischen Saugeffekts aufkommen. Das 3,9-Liter-Triebwerk von Cosworth leistet 735 PS und stemmt 485 Nm bei 11.500/min (statt 663 PS und 467 Nm im T.50), erst bei 12.100 Touren rennt es in den Begrenzer.