Kurioser TV-Notfall: 92-Jährige ruft die Polizei

Wie die Polizei Aachen am Montag mitteilte, hatte die ältere Dame am Samstagnachmittag in ihrer Verzweiflung die 110 gewählt, um dort die Telefonnummer eines technischen Notdienstes zu erfragen. Ihr Fernseher hatte sich „wie von Geisterhand verstellt, nix war mehr zu finden“, schildert die Polizei. Und Verwandte, die sie hätte um Hilfe bitten können, hatte die Seniorin nicht mehr.